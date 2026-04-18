Третья московская интеллиада пройдет на ВДНХ 24 и 25 апреля

Третья московская интеллиада пройдет в павильоне "Россия – моя история" на ВДНХ 24 и 25 апреля. Она объединит любителей интеллектуального спорта, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

На мероприятии подготовят квизы, турниры по го, шахматам, шашкам, Открытый кубок Москвы среди школьников по игре "Что? Где? Когда?", соревнования по популярным настольным и логическим играм, а также мастер-классы и сеансы одновременной игры с гроссмейстерами.

Также гости смогут посетить интерактивные площадки, где узнают об истории интеллектуальных игр и попробуют себя в стратегических дисциплинах.

Впервые в рамках мероприятия проведут игру "Серебряный квиз" среди участников проекта "Московское долголетие".

Ранее сообщалось, что фестиваль настольного тенниса "Народные игры" состоится 19 апреля в универсальном спортивном зале "Дружба". В нем примут участие свыше 1,5 тысячи человек. В категории "Любительский турнир" смогут участвовать спортсмены 2008 года рождения и старше. Женщины и мужчины будут соревноваться отдельно.

Также отдельно для девочек и мальчиков пройдет "Детско-юношеский турнир". Принять участие смогут ребята 2015 года рождения и младше.

