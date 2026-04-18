В ГД предложили назначить ежемесячную выплату в 10 тыс руб ветеранам труда

Фото: depositphotos/mizar_219842

Ветеранам труда в России могут установить ежемесячную доплату в размере 10 тысяч рублей. Инициативу высказал лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов в беседе с ТАСС.

Депутат напомнил, что в стране живет большое количество людей с соответствующим почетным званием, однако льготы для них различаются в зависимости от региона проживания.

В связи с этим его фракция направила в нижнюю палату парламента законопроект о введении единых федеральных правил присвоения этого статуса, а также установлении выплат.

Отвечая на вопрос о необходимости дополнительного поощрения и Героев Труда к 1 мая, Миронов отметил, что таких людей немного, и они также заслуживают благодарности со стороны общества и государства.

"Поэтому было бы абсолютно правильно учредить для них специальную ежегодную выплату к Дню весны и труда", – добавил чиновник.

С 1 февраля в России проиндексировали выплаты героям России, СССР и полным кавалерам ордена Славы на 5,6%. Ежемесячная выплата составила 103 693 рубля.

В свою очередь, Героям Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы теперь платят 76 458 рублей. Как пояснил депутат Ярослав Нилов, данные выплаты являются признанием особых заслуг перед страной и обществом.