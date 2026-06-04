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04 июня, 11:52

Политика

В Госдуме раскритиковали разводы в кино

Фото: 123RF.com/bestyy38

Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова, выступая на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), раскритиковала разводы в кино. Об этом сообщает телеканал "360".

"Почему мы удивляемся, что у нас столько разводов? Если с утра до вечера показывают разводы, ужас, треш в семьях, детей друг у друга воруют. И чему мы удивляемся?" – задалась вопросом политик.

Она предложила транслировать в медиа положительную информацию о многодетных семьях и снимать соответствующие сериалы. Кузнецова подчеркнула, что среди губернаторов более 41% – многодетные. По ее мнению, это правильно, что эти люди занимаются защитой семей.

Парламентарий также отметила, что будущее есть только у многодетной нации. Рождение ребенка зависит от двух факторов – ценностей и условий.

"Если есть ценности, но нет условий – ребенок может родиться, но будет сложно. Если есть условия, но нет ценностей – ребенка не будет никогда", – объяснила вице-спикер.

Государство заложило на поддержку семьи и материнства более трех триллионов рублей, однако системе не хватает настройки на многодетность: нужна удобная инфраструктура и позитивный имидж, считает она.

Ранее Владимир Путин поддержал идею популяризировать в стране многодетность как бренд. Более того, многодетные семьи должны стать нормой и естественным образом жизни, сказал президент. Он обратил внимание, что все больше граждан стремятся к тому, чтобы их семьи состояли из нескольких детей.

Владимир Путин вручил государственные награды многодетным семьям

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Сюжет: ПМЭФ-2026
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