Украинский БПЛА упал рядом с родильным домом в Самарской области

Падение украинского БПЛА зафиксировано в непосредственной близости от родильного дома в Новокуйбышевске Самарской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Федорищев в мессенджере Max.

По предварительной информации, никто из местных жителей не пострадал. В результате происшествия в здании выбило стекла.

Федорищев добавил, что все пациенты были переведены в соседние медицинские учреждения. На месте ЧП развернут оперативный штаб.

Ранее возгорание возникло в районе порта Высоцк в Ленинградской области во время ночной атаки украинских дронов на регион. Губернатор Александр Дрозденко сообщил, что пострадавших и разрушений объектов нет. В данный момент ведется ликвидация пожара.