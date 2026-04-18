18 апреля, 09:37

Общество

Лекторий открылся на мероприятии "Моспитомец х Четвероногий друг"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Лекторий заработал на мероприятии "Моспитомец х Четвероногий друг", который проходит в рамках фестиваля "Пасхальный дар" на Тверском бульваре. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

18 апреля в 12:00 кинолог и ведущий программы "Планета собак" Григорий Манев расскажет об истории отечественного служебного собаководства, а в 13:00 кинолог Виринея Шкатулова поделится историями о собаках-актерах.

В 14:00 гости смогут узнать о влиянии массажа на поведение собак, в 15:00 посетителям представится возможность пообщаться с представителями благотворительного фонда помощи бездомным животным "Ника", а в 16:00 им расскажут о видах темпераментов собак.

В 17:00 дог-фитнес-тренер Виктория Крутоярова поделится советами о физических нагрузках для гармоничного развития питомца. В 18:00 специалисты Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии имени К. И. Скрябина организуют лекцию об обработке питомцев от клещей.

19 апреля в 12:00 в лектории выступит кинолог Российской кинологической федерации, канистерапевт фонда "Дарящие надежду" Дарья Тарасова. Она расскажет о методе реабилитации и психотерапии, в котором участвуют специально обученные собаки.

В 14:00 от ветврача, диетолога и эксперта сообщества "Хвост Ньюс" Ирины Буйвал гости узнают, чем лучше кормить питомца, в 18:00 она поделится знаниями, необходимыми для поддержания красоты шерсти животного.

В 16:00 состоится лекция от благотворительного фонда "Сень сотен крыльев", на которой обсудят вопросы безопасности кошек, а в 17:00 пройдет мероприятие от зооспециалистов сети магазинов "Четыре лапы".

Также на Тверском бульваре работает кинологическая площадка. В выходные там пройдут мастер-классы. Гости узнают, какие навыки необходимы служебной собаке и как правильно кормить питомцев. 19 апреля посетителей научат оказывать животным первую помощь.

Ранее в городском медиабанке "Мосфото" показали фотографии с мероприятия "Моспитомец х Четвероногий друг". В его рамках москвичи могут посетить выставку-пристройство, где их познакомят с кошками и собаками из городских приютов. Также можно будет забрать домой любого более чем из 200 питомцев.

