В ГД заявили, что Telegram не сотрудничает с РФ в борьбе с мошенниками

Мессенджер Telegram и другие зарубежные платформы не сотрудничают с российскими властями в вопросах борьбы с мошенниками. Об этом заявил первый зампред комитета по информполитике Антон Горелкин в ходе пленарной сессии III Флагманской кросс-отраслевой конференции ассоциации крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования "АКПО-Конф".

По его словам, если пользователя обманули, эти платформы не блокируют аккаунт афериста и не содействуют в поимке злоумышленника.

Ограничения работы Telegram в России продолжаются с 10 февраля из-за нарушения законодательства РФ. Аналитик Эльдар Муртазин предположил, что мессенджер может повторить судьбу видеохостинга YouTube, назвав возможное снятие санкций с платформы "невероятным развитием ситуации".

На этом фоне россияне стали чаще пользоваться азиатскими мессенджерами. Самыми популярными стали китайские, корейские и турецкие приложения. Их аудитория в РФ выросла почти на 60%.

