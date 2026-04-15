15 апреля, 12:18

Песков: никаких запретов на VPN в России нет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В России не вводили ответственности за использование гражданами VPN-сервисов. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Нет, вы знаете, что сейчас никаких на этот счет запретов нет, никакой ответственности за использование не предусмотрено. Я не располагаю информацией об обратном, о каких-то планах на этот счет", – сказал представитель Кремля.

Песков также рекомендовал обращаться с вопросами по теме дополнительных ограничений на VPN в министерство связи и Роскомнадзор.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин заявил о нецелесообразности создания государственного VPN-сервиса для доступа россиян к отечественным площадкам за границей. По словам депутата, деятельность подобных платформ в недружественных странах будет оперативно пресекаться.

При этом полный запрет соответствующих площадок и введение ответственности за их использование никогда не обсуждались в ГД. Как пояснили в нижней палате парламента, за прибегание к VPN штрафовать нужно только в случае, если он используется для совершения преступлений.

Вместе с тем в СМИ появилась информация, что крупные российские платформы призвали ограничить доступ клиентов с VPN. Компаниям также выдали рекомендации по тому, как самостоятельно выявлять и блокировать такие сервисы. Информацию о новых VPN площадки должны будут передавать надзорному органу.

