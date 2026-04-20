В Италии продают дома за 1 евро для оживления горных районов

Фото: ТАСС/Алексей Смышляев

На севере Италии сразу 9 муниципалитетов выставили ветхие дома за символический 1 евро. Так власти пытаются вернуть жизнь в горные районы и остановить отток населения. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на издание leggo.it.

Инициатором стал Союз горных общин Пасубио Пикколе Доломити. Проект запустили в рамках программы Pnrr Green Communities. Несмотря на завершение приема заявок 16 апреля, интерес оказался высоким, уже подано 78 заявок, включая предложения из-за рубежа.

При этом из 385 заброшенных объектов на продажу реально вышли только 24 здания. Покупателям предстоит вложиться в их восстановление, но власти делают ставку не на прибыль, а на возвращение жителей. Президент союза назвал проект "инвестицией в жизнь, а не в деньги" и подчеркнул, что цель – заселить опустевшие территории.

Итоговый список покупателей объявят в начале мая.

Ранее в Краснодарском крае на продажу выставили дом у моря за 421 тысячу рублей, что стало самым дешевым предложением на рынке недвижимости. Площадь жилья составляет 15 квадратных метров. Оно расположено на Железнодорожной улице в Ейске и относится к лодочному кооперативу "Нептун".