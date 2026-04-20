20 апреля, 22:16

В Италии продают дома за 1 евро для оживления горных районов

Фото: ТАСС/Алексей Смышляев

На севере Италии сразу 9 муниципалитетов выставили ветхие дома за символический 1 евро. Так власти пытаются вернуть жизнь в горные районы и остановить отток населения. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на издание leggo.it.

Инициатором стал Союз горных общин Пасубио Пикколе Доломити. Проект запустили в рамках программы Pnrr Green Communities. Несмотря на завершение приема заявок 16 апреля, интерес оказался высоким, уже подано 78 заявок, включая предложения из-за рубежа.

При этом из 385 заброшенных объектов на продажу реально вышли только 24 здания. Покупателям предстоит вложиться в их восстановление, но власти делают ставку не на прибыль, а на возвращение жителей. Президент союза назвал проект "инвестицией в жизнь, а не в деньги" и подчеркнул, что цель – заселить опустевшие территории.

Итоговый список покупателей объявят в начале мая.

Ранее в Краснодарском крае на продажу выставили дом у моря за 421 тысячу рублей, что стало самым дешевым предложением на рынке недвижимости. Площадь жилья составляет 15 квадратных метров. Оно расположено на Железнодорожной улице в Ейске и относится к лодочному кооперативу "Нептун".

Читайте также


Главное

Опасен ли астероид "Апофис" для Земли?

Крупный астероид "Апофис" приблизится к Земле 13 апреля 2029 года

Эксперты уверены: опасного сближения не предвидится

Читать
закрыть

Как введение "пятой четверти" отразится на российских школьниках?

Эксперты уверены: реформа вырастит "поколение невротиков"

Более того, "пятая четверть" перегрузит учителей

Читать
закрыть

Какая погода ждет москвичей до конца апреля?

В ночь с 21-го на 22-е число ожидаются заморозки

Пасмурная погода сохранится и 25 апреля, и 26-го

Читать
закрыть

Как стать донором крови в Москве?

Можно обратиться в любое отделение переливания крови при больницах

В регистратуре донор должен заполнить анкету и еще несколько документов

Читать
закрыть

Что известно о супругах, зарезавших друг друга в Мытищах?

В Подмосковье произошло двойное убийство – актера театра Владислава Бенграфа и его супруги

В квартире пары поздно ночью слышались крики

Читать
закрыть

Почему в России растет число одиноких людей

Особенно остро тенденцию ощущают жители Сибири и Дальнего Востока

В ГД это связали с разрушением института семьи

Читать
закрыть

Реальна ли аллергия на работу?

Речь о "синдроме больного здания": впервые этот термин появился в докладах ВОЗ еще в 1980-х

Однако такая реакция может возникать и из-за психологических проблем

Читать
закрыть

Где аллергикам переждать цветение березы?

Врачи советуют сменить климатическую зону во время пика пыления

Удачными вариантами станут в том числе Сочи, Геленджик, Анапа и Крым

Читать
закрыть

