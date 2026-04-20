Самолет с дирижером Стадлером приземлился в Стамбуле

Рейс из Санкт-Петербурга приземлился в Стамбуле после экстренной посадки в Бухаресте из-за смерти на борту самолета народного артиста РФ Сергея Стадлера. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на авиадиспетчерские службы Евросоюза.

Уточняется, что самолет пробыл в столице Румынии порядка трех часов, после чего продолжил маршрут до Стамбула.

Об экстренной посадке рейса Санкт-Петербург – Стамбул в Бухаресте стало известно вечером 20 апреля. Предполагалось, что посадка была связана с плохим самочувствием одного из пассажиров.

Позже в комитете по культуре Петербурга сообщили, что на борту самолета скончался Стадлер. Он был художественным руководителем "Петербург-концерта" и главным дирижером Симфонического оркестра Санкт-Петербурга.