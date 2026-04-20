В профсоюзе "Учитель" раскритиковали введение "пятой четверти" в российских школах

"Пятую четверть" необходимо ввести в российских школах, заявили в Общественной палате. Как эти изменения могут отразиться на детях, разбиралась Москва 24.

Сокращенные каникулы

Учебный год для школьников нужно продлить на "творческую пятую четверть" до середины июня, а то и до конца первого летнего месяца. С таким предложением выступил заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) РФ Владислав Гриб.

Идею он объяснил тем, что при действующей системе времени на это не остается из-за высокой нагрузки.





Владислав Гриб заместитель секретаря ОП РФ Это могут быть самые разнообразные направления: от художественного и музыкального творчества до креативных индустрий и робототехники. При этом труд педагогов в этот период должен достойно оплачиваться.

Однако в Минпросвещения РФ назвали эту инициативу нецелесообразной. По словам главы ведомства Сергея Кравцова, помимо обычных летних лагерей, давно функционируют пришкольные с дневным пребыванием. Для детей там готовят разнообразную программу: спорт, творчество, экскурсии, культурные и патриотические мероприятия.

"Такой комплексный подход направлен на укрепление здоровья, разностороннее развитие и социализацию детей, а также на создание комфортной и безопасной среды для их отдыха. Важным шагом к повышению качества организации детского отдыха стало утверждение единой программы воспитательной работы для организаций отдыха детей и их оздоровления", – подчеркнул Кравцов.

Кроме того, в России каждое лето открыты детские учреждения допобразования, культуры и спорта по месту жительства, добавил он.

Не поддержали идею и вице-спикер Госдумы Борис Чернышов: в разговоре с ТАСС он заявил, что "пятая четверть" перегрузит учителей.





Борис Чернышов вице-спикер Госдумы Июнь – это не "окно для творчества". Это ЕГЭ, проверки, комиссии, отчетность, пришкольные лагеря. Учителя в этот момент работают на износ. Добавить к этому еще одну обязательную "четверть" – значит окончательно сломать систему и добить людей, на которых она держится.

По его словам, школьный год для детей и так превратился в бесконечную гонку без передышки. Такая реформа вырастит "поколение невротиков", не умеющих ни учиться, ни отдыхать, заключил Чернышов.

Широкий кругозор

Учитель русского языка и права, член совета межрегионального профсоюза "Учитель" Всеволод Луховицкий в беседе с Москвой 24 подчеркнул, что идея "пятой четверти" не соотносится с реалиями школьных будней.





Всеволод Луховицкий учитель русского языка и права, член совета межрегионального профсоюза "Учитель" Во-первых, в июне проходят ОГЭ и ЕГЭ, когда учителя максимально загружены. Во-вторых, в этом месяце во многих школах проводятся различные учебные практики, где также занят педагогический состав.

По его мнению, недовольны будут и многие родители: в июне они чаще всего берут отпуск, чтобы отправиться в поездку с детьми или просто провести время вместе.

"Когда говорят, что школьники перегружены, это компенсируется длинными каникулами. В этой связи, если бы предложили растянуть учебный год до середины июня и соразмерно сократить количество уроков в неделю, это еще можно было бы как-то представить", – отметил Луховицкий.

Однако заслуженный учитель России, ветеран педагогического труда Любовь Павлюченкова в разговоре с Москвой 24 назвала инициативу замечательной. По ее словам, некоторые семьи никуда не уезжают на время каникул, из-за чего дети бесцельно гуляют по городу и проводят больше времени в гаджетах.





Любовь Павлюченкова заслуженный учитель России, ветеран педагогического труда Предложенные занятия способствуют раскрытию творческого потенциала: ребенок сможет попробовать себя в музыке, рисовании, театральных постановках или прикладном творчестве – в тех сферах, на которые в обычной учебной четверти часто не хватает времени. Кроме того, такие форматы развивают коммуникативные навыки: совместные проекты, обсуждения, коллективные творческие задания учат договариваться, слышать друг друга, распределять роли.

Сплочение детей происходит естественно – через общее дело, совместное переживание успеха или конструктивное разрешение конфликтов в безопасной среде. Такие занятия формируют более широкий кругозор, учат нестандартно мыслить, видеть связи между разными областями знаний и дают положительный эмоциональный опыт, связанный со школой, разъяснила Павлюченкова.

"Для реализации инициативы следует принимать решение на законодательном уровне, а не оставлять его на усмотрение каждой школы. Нужен единый стандарт. В противном случае одно учебное заведение поступит так, другое – иначе, что приведет к ненужной конкуренции между ними", – заключила эксперт.

Кандидат психологических наук, доцент, детский семейный психолог Наталья Искра в разговоре с Москвой 24 назвала плюсом "пятой четверти" занятость детей. Специалист согласилась, что, если у родителей нет возможности отправить ребенка в лагерь, он остается предоставлен сам себе и много времени проводит в гаджетах. Творческие занятия помогут сократить время перед экранами и снизить риск формирования зависимости.





Наталья Искра кандидат психологических наук, доцент, детский семейный психолог Кроме того, если ребенку комфортно в школьном коллективе и у него есть друзья, продлевается время естественного общения с ними. Летом дети разъезжаются и три месяца не видят друг друга. Поддерживать связь можно, но в этом возрасте постоянный контакт имеет большое значение. За два-три месяца без общения "утекает много воды", и детям бывает трудно вернуться к прежней дружбе.

Также специалист подчеркнула, что творческая (не строго учебная) деятельность хороша тем, что педагоги предстают в другой роли, а это расширяет модель восприятия для ребенка. Кроме того, такая деятельность служит профилактикой профессионального выгорания педагогов.

"Однако есть вопрос: все ли учителя способны к творческой деятельности и готовы ли перестроиться? Если это возможно, у детей появляется шанс увидеть педагогов совершенно по-другому: например, при постановке театральных сценок или проведении творческих конкурсов, что может улучшить отношения с ними", – рассказала Наталья Искра.

По ее мнению, если занятия будут творческими и внеклассными, а не обычными уроками, ребенок не испытает переизбыток нагрузки. А если их назначат, например, не на 08:00, а хотя бы в 10:00, дети не испытают негативных эмоций из-за раннего подъема. Также важно, чтобы во время таких уроков не ставили отметок, ведь напряжение создает не процесс учебы, а именно оценивание, заключила психолог.

