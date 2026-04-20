Новости

20 апреля, 21:56

Депутат ГД Романенко оценил систему экологического просвещения Москвы

Москва выстраивает эффективную систему экологического просвещения. Об этом Герой России, летчик-космонавт, депутат Госдумы, член партии "Единая Россия" Роман Романенко сказал на заседании рабочей группы Общественной палаты Москвы, которое прошло в Российском университете дружбы народов (РУДН).

По его словам, столица развивает экологическую повестку сразу в двух направлениях – через крупные инфраструктурные проекты, например развитие экологичного транспорта, а также через повседневное участие самих жителей. Он добавил, что важную роль играют городские программы и инициативы новаторов.

В 2025 году в Москве собрали 1,6 миллиона тонн вторсырья, что вдвое больше, чем в 2020-м. В городе работают около 600 пунктов приема, а также 12 экоцентров с лекциями и экскурсиями. Экологическое волонтерство входит в число самых популярных направлений среди жителей.

Кроме того, за последние 5 лет в стране построили и реконструировали более 1 тысячи очистных сооружений и очистили свыше 600 километров водоемов.

Романенко подчеркнул, что экологическое образование охватывает все уровни – от школ до вузов. В качестве примера он привел проект "Здоровый и зеленый кампус" в РУДН, где студенты проводят экологический мониторинг. Данный опыт, по его мнению, можно масштабировать по всей стране.

Депутат отметил, что экологическое просвещение в России уже выстроено как сквозная система. Этому способствовали принятая в 2022 году концепция экологического образования для школ и обновленные федеральные стандарты, закрепившие темы бережного отношения к природе.

Ранее сообщалось, что московские инноваторы создают экологические проекты при поддержке города. В частности, экологические стартапы успешно развиваются благодаря трем городским проектам. Это "Академия инноваторов", премия мэра "Новатор Москвы" и хакатон "Лидеры цифровой трансформации".

