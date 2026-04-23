МТС перечислил 634 млн руб в бюджет России по делу о повышении тарифов

МТС урегулировал спор с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) из-за повышения тарифов и выплатил в бюджет 634 миллиона рублей. Также оператор вернул прежние цены на мобильную связь. Об этом сообщил глава ФАС Максим Шаскольский в рамках ежегодной коллегии ведомства.

Конфликт возник в 2024 году, когда компания подняла тарифы на мобильную связь и интернет. В конце 2025-го стороны заключили мировое соглашение, по которому МТС обязался компенсировать последствия повышения, вернуть условия части абонентов и вложить 2,4 миллиарда рублей в развитие связи в малых населенных пунктах.

Речь шла примерно о 30 миллионах пользователей, для которых должны были восстановить прежние тарифы. Однако уже в начале 2026 года ФАС вновь вмешалась, так как оператор уведомил о новом росте цен – в среднем на 15,6% для 18 миллионов абонентов, включая тех, кому ранее обещали снижение. Ведомство направило предупреждение о недопустимости таких действий.

В самой компании заявляли, что мировое соглашение не ограничивает ее будущие решения по тарифам.

Ранее в Госдуме опровергли обсуждения полного запрета VPN-сервисов и введения ответственности за их использование. Как пояснили в нижней палате парламента, за прибегание к VPN штрафовать нужно только в случае, если он используется для совершения преступлений.

В то же время, как стало известно СМИ, крупные российские платформы получили указание ограничить доступ для пользователей VPN. Им предложено разработать механизмы для самостоятельного обнаружения и блокировки VPN-сервисов, а также передавать информацию о них в регулирующие органы.