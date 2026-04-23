Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
23 апреля, 11:19

Экономика

МТС перечислил 634 млн руб в бюджет России по делу о повышении тарифов

Фото: 123RF.com/evgrish

МТС урегулировал спор с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) из-за повышения тарифов и выплатил в бюджет 634 миллиона рублей. Также оператор вернул прежние цены на мобильную связь. Об этом сообщил глава ФАС Максим Шаскольский в рамках ежегодной коллегии ведомства.

Конфликт возник в 2024 году, когда компания подняла тарифы на мобильную связь и интернет. В конце 2025-го стороны заключили мировое соглашение, по которому МТС обязался компенсировать последствия повышения, вернуть условия части абонентов и вложить 2,4 миллиарда рублей в развитие связи в малых населенных пунктах.

Речь шла примерно о 30 миллионах пользователей, для которых должны были восстановить прежние тарифы. Однако уже в начале 2026 года ФАС вновь вмешалась, так как оператор уведомил о новом росте цен – в среднем на 15,6% для 18 миллионов абонентов, включая тех, кому ранее обещали снижение. Ведомство направило предупреждение о недопустимости таких действий.

В самой компании заявляли, что мировое соглашение не ограничивает ее будущие решения по тарифам.

Ранее в Госдуме опровергли обсуждения полного запрета VPN-сервисов и введения ответственности за их использование. Как пояснили в нижней палате парламента, за прибегание к VPN штрафовать нужно только в случае, если он используется для совершения преступлений.

В то же время, как стало известно СМИ, крупные российские платформы получили указание ограничить доступ для пользователей VPN. Им предложено разработать механизмы для самостоятельного обнаружения и блокировки VPN-сервисов, а также передавать информацию о них в регулирующие органы.

Читайте также


экономикатехнологии

Главное

Как РФ отреагирует на возможное размещение ядерного оружия в Финляндии?

Песков отметил: это решение может осложнить отношения между странами

Эксперты уверены: военные РФ будут вынуждены уделить этому пристальное внимание

Читать
закрыть

Как провести выходные 25 и 26 апреля в Москве?

Любители бега встретятся 25 и 26 апреля в рамках Московского полумарафона

Если хочется побывать на природе, можно отправиться в столичные парки

Читать
закрыть

Как подготовиться к длительному забегу?

Разминка длительностью 15–20 минут крайне важна перед долгими соревнованиями

В качестве обуви обязательно должны быть беговые кроссовки

Читать
закрыть

Какие домашние устройства помогут аллергикам в сезон цветения?

Одним из самых эффективных домашних решений остаются очистители воздуха

Важна уборка помещения пылесосом

Читать
закрыть

Почему российские мужчины уходят в декрет?

Это связано с тем, что у мамы более развивающаяся карьера или высокая зарплата

В обществе нормально реагируют на то, что отец идет в декрет

Читать
закрыть

Как сделать ссоры полезными для отношений?

Через проявление гнева люди могут выстроить глубокую эмоциональную связь

Помогают ситуации, где партнеры обсуждают проблему, говоря без попыток унижения

Читать
закрыть

Почему россияне полюбили дофаминовый интерьер?

Эксперты уверены: это способ уйти от проблем в пространство, где становится легче

Современный интерьер зачастую становится отражением личности владельца

Читать
закрыть

Ждать ли скидок на автомобили в 2026 году?

Цены могут кратковременно снизиться на импортируемые машины при укреплении рубля

Однако это коснется главным образом параллельного импорта

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика