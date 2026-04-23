Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

23 апреля, 11:09

Мэр Москвы

Собянин рассказал о программах помощи ветеранам Великой Отечественной войны

Фото: ТАСС/Дмитрий Дадонкин

Заботе о ветеранах Великой Отечественной войны в Москве уделяется первостепенное внимание. Об этом заявил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.

Например, для них организуется санаторно-курортное лечение в рамках программы "Санаторий на дому", которую реализует Московский дом ветеранов войн и Вооруженных Сил. В прошлом году, как уточнил мэр, к ней присоединились более 5 тысяч человек.

Система "Тревожная кнопка", в свою очередь, обеспечивает ветеранов мобильными телефонами для круглосуточной связи с диспетчерами, которые готовы оказать экстренную помощь в случае необходимости.

Вместе с тем градоначальник упомянул и службу сиделок, функционирующую при Московском доме ветеранов войн и Вооруженных Сил. Профессионалы оказывают помощь по 8–10 часов ежедневно. В частности, сиделки помогают с покупками продуктов и лекарств, готовят еду и просто дарят заботу и внимание.

"В 2025-м помощь сиделок каждый месяц получали порядка 1,5 тысячи человек", – обратил внимание глава города.

В то же время в геронтологических центрах ветераны могут получить круглосуточный уход в условиях, максимально приближенных к домашним. Здесь специалисты не только помогают поддерживать здоровье, но и организуют интересный досуг.

Помимо этого, ветеранам предоставляется единовременная материальная помощь. В прошлом году, в честь 80-летия Победы, такую поддержку получили около 30 тысяч человек. Размер выплат составил от 25 до 70 тысяч рублей, заключил Собянин.

Параллельно с этим столичные власти уделяют внимание и поддержке ветеранов СВО. Например, на базе госпиталя ветеранов войны была создана специализированная поликлиника для участников спецоперации.

Там им предоставляют не только лечение и реабилитацию, но и помогают найти работу и наладить быт. Кроме того, в столице работает уникальный центр, который специализируется на протезировании для участников и ветеранов спецоперации.

