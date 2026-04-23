Пропаганду наркотиков нашли в 8 песнях рэпера Ганвеста

В Невский районный суд Санкт-Петербурга поступило административное дело против рэпера Ганвеста (настоящее имя – Руслан Гоминов. – Прим. ред.). Его обвиняют в пропаганде наркотиков через интернет. Об этом сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

Поводом стали девять треков исполнителя, размещенных в открытом доступе на его странице во "ВКонтакте", в их числе "Никотин", "Бардак", "В неадеквате", "Ананасовый сироп", "На Рахате", "Кайфули", "Кодинг/шнейне" и "Хулиган".

По мнению сотрудников, в этих аудиозаписях есть признаки нарушения по части 1.1 статьи 6.13 КоАП РФ. Дело уже передано в суд.

Ранее рэпера оштрафовали на 95 тысяч рублей за оскорбление человеческого достоинства и общественной нравственности в интернете. Инстанция пришла к выводу, что в треке исполнитель распространяет информацию, которая показывает "явное неуважение к обществу".