В России открылась регистрация на "Бессмертный полк онлайн". Цифровое шествие героев Великой Отечественной войны пройдет в День Победы.

Для того чтобы принять участие, необходимо до 6 мая включительно подать заявку на сайте 2026.polkrf.ru, в мини-приложениях в соцсетях "ВКонтакте", "Одноклассниках" или мессенджере МАХ. В личном кабинете необходимо разместить фотографию и информацию о человеке со снимка. В случае необходимости можно использовать функцию улучшения фотографии и сделать ее цветной.

После этого можно поделиться историей о своем герое в социальных сетях. Онлайн-шествие начнется 9 мая в 12:00 по местному времени на сайте 2026.polkrf.ru и экранах всей страны.

"Первыми цифровое шествие увидят жители Чукотки и Дальнего Востока, после чего эстафета памяти проследует через Сибирь, Урал, Центральную Россию и завершится на западных рубежах страны – в Калининградской области", – указано в сообщении.

Чтобы обеспечить достоверность сведений, модерация поступающих анкет ведет в несколько этапов. К процессу привлекаются профессиональные историки. Такой подход помогает предотвращать попытки фальсификации истории, появления фейковых страниц и неуместного контента.

Ранее сообщалось, что генеральная репетиция парада на Красной площади, посвященного 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, запланирована на 7 мая. Сам парад Победы традиционно состоится на Красной площади в Москве 9 мая.

