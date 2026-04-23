Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

23 апреля, 17:22

Транспорт

График движения поездов на МЦД-3 изменится с 24 апреля

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

График движения поездов на МЦД-3 изменится с 24 апреля. Об этом предупредила пресс-служба столичного Дептранса.

Корректировка необходима в связи с капитальным ремонтом путевой инфраструктуры на участках Сходня – Химки и Люберцы – Перово, который будет проводиться совместно с РЖД. Для минимизации неудобства для пассажиров ремонтные работы будут проводиться преимущественно в ночное время и в выходные дни, когда пассажиропоток на станциях наименьший.

В частности, с 23:00 до 11:00 24-го, 25-го и 26-го числа на Казанском направлении интервалы между составами на участке от Люберец до Плющево увеличатся до одного часа, при этом движение будет осуществляться по одному пути в направлении "на Ипподром" и "в область".

На участках Митьково – Плющево и Люберцы – Ипподром время ожидания вагонов увеличится до 40 минут, в то время как большинство поездов, следующих со стороны Ипподрома, будут курсировать по укороченным маршрутам до и от станций Быково, Люберцы и Выхино.

Вместе с тем у некоторых электричек изменится время отправления и набор остановок – часть не будет останавливаться на станциях Косино, Плющево, Ухтомская и Вешняки.

Еще часть поездов будут следовать по соседним путям по тарифу МЦД, делая остановки на станциях Раменское, Отдых, Люберцы, Выхино, Перово, Андроновка, Авиамоторная и Казанский вокзал.

В свою очередь, на Ленинградском направлении интервалы движения увеличатся до 40 минут, а некоторые вагоны, следующих по диаметру со стороны Зеленограда – Крюково, будут отправляться до станций Митьково и Плющево.

Вместе с тем, как подчеркнули в Дептрансе, на станциях Отдых, Люберцы, Выхино, Электрозаводская, Митьково и Казанском вокзале будут дежурить сотрудники, которые помогут пассажирам сориентироваться в изменениях и подскажут нужный маршрут.

"Перед поездкой просим вас сверяться с расписанием на сайтах перевозчиков Казанского и Ленинградского направлений. Рекомендуем строить маршруты с пересадкой на станции метро "Выхино", Казанском и Ленинградском вокзалах", – добавили в департаменте.

Немногим ранее специалисты приступили к промывке фасадов конкорсов и пешеходных мостов на станциях Московских центральных диаметров (МЦД) и Московского центрального кольца (МЦК) к лету. В работах задействованы промышленные альпинисты.

Всего им предстоит привести в порядок порядка 50 таких объектов. На МЦД-1 они, например, расположены на Славянском бульваре, Окружной, Петровско-Разумовской и Долгопрудной.

