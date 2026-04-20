Новости

Новости

20 апреля, 12:13

Транспорт

В Москве началась промывка фасадов конкорсов на станциях МЦД и МЦК к лету

Фото: префектура ЗАО города Москвы

Специалисты приступили к промывке фасадов конкорсов на станциях Московских центральных диаметров (МЦД) и Московского центрального кольца (МЦК) к лету. Об этом сообщила пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).

Кроме того, будут промыты и пешеходные мосты. В работах задействуют промышленных альпинистов.

В пресс-службе уточнили, что свыше 50 таких объектов расположено на станциях МЦД. Например, на МЦД-1 на "Славянском бульваре", "Окружной", "Петровско-Разумовской", "Долгопрудной".

На МЦД-2 это станции "Стрешнево", "Печатники", "Нахабино", "Марьина Роща". На МЦД-3 – "Митьково", а на МЦД-4 – "Очаково", "Кутузовская", "Апрелевка", "Москва-Сити", "Железнодорожная". На МЦК объекты промоют на 13 станциях.

Уточняется, что большие сооружения промываются несколько дней. При этом очищают их до 6 альпинистов. Работы на частях объектов, которые находятся в зоне движения составов, проводятся по ночам. Планируется, что промывку завершат к концу апреля.

Ранее в Москве началась весенняя промывка свыше 720 тысяч элементов наружного освещения. Специалисты используют в том числе автовышки и поливомоечную технику, а некоторые элементы очищают вручную. Обновление систем освещения планируется завершить также в конце этого месяца.

В Москве стартовала масштабная подготовка парков к летнему сезону

