В Москве начался финальный этап подготовки фонтанов к открытию сезона

Фото: МАХ/"Городское хозяйство Москвы"

Специалисты приступили к финальному этапу подготовки фонтанов к открытию сезона в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

"Фонтаны по праву считаются визитной карточкой российской столицы, есть как традиционные сооружения, так и "сухие", плавающие, музыкальные и светодинамические. Обычно запускаем фонтаны в конце апреля, поэтому приступили к финальному этапу подготовительных мероприятий", – отметил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Осенью после консервации фонтанов специалисты тщательно проверили конструкции, находящиеся под землей и в коллекторах сооружений. Зимой они провели плановый ремонт электромеханического оборудования и подводной подсветки, систем управления и автоматики всех коммуникаций.

Кроме того, специалисты привели в порядок насосное оборудование, фильтры и струеобразующие элементы, осмотрели системы вентиляции и отопления помещений насосных станций.

После установления положительных температур воздуха фонтаны стали расконсервировать и промывать. Перед запуском будут проведены регулировка форсунок и проверка ламп внешней подсветки. При необходимости мастера отремонтируют облицовку чаш и парапетов.

Ранее специалисты комплекса городского хозяйства приступили к весенней уборке фонтанов на ВДНХ. Сейчас они готовят к новому сезону 14 фонтанов, которые находятся на Центральной аллее. В работах будет задействована и спецтехника.

