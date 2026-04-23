Врачи в Екатеринбурге без операции достали из живота женщины стоматологическую отвертку

Фото: телеграм-канал "Здоровье уральцев"

В Екатеринбурге врачи без операции вытащили из желудка пациентки стоматологическую отвертку, которая попала внутрь после приема у протезиста, рассказали в пресс-службе регионального Минздрава.

Женщина обратилась к врачам, когда поняла, что не может извлечь отвертку сама. Медики городской больницы № 20 в ходе обследования установили, что инородный предмет находится в кишечнике.

В результате отвертку извлекли с помощью эндоскопической петли, к операции врачи не прибегали. К настоящему времени пациентка выписана домой.

Ранее врачи Подольской детской больницы извлекли из желудка девочки трихобезоар – плотный клубок спутанных волос. Ребенок поступил в медучреждение с длительным отсутствием аппетита. После каждого приема пищи пациентке казалось, что желудок сильно переполнен.

При этом родители сначала списывали все на нервы или гастрит, но позже решили обратиться к гастроэнтерологам. В результате обследования оказалось, что две трети желудка девочки занял клубок волос.

