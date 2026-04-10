Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 апреля, 14:18

Мэр Москвы

Собянин: в едином центре поддержки участников СВО оказали более 500 тысяч услуг

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Участники специальной военной операции (СВО) и их семьи получили свыше полумиллиона услуг в едином центре поддержки участников СВО. Об этом в МАХ сообщил Сергей Собянин.

Благодаря работе центра были решены вопросы юридической помощи, содействия в трудоустройстве, подбора образовательных программ, оформления мер социальной поддержки и решения адресных вопросов.

Мэр отметил, что Москва первой в России создала комплексную систему помощи, позволяющую получить полный спектр услуг для возвращения к мирной жизни после завершения службы. При этом программы центра формируются с учетом запросов самих ветеранов и их близких, что позволяет развивать наиболее востребованные направления поддержки.

В 2026 году, по словам Собянина, программа адаптации станет еще шире. В центре появился единый календарь спортивных, творческих и досуговых мероприятий. В него включены регулярные занятия в бильярдной и тренажерном зале, групповые тренировки, а также другие активности. Расписание составлено с учетом удобства для семей.

В рамках расширения партнерских программ ветераны также получат доступ к занятиям на сторонних площадках, таких как картинг, боулинг и стендовая стрельба. Список доступных активностей постоянно пополняется, зачастую благодаря предложениям самих участников и их близких.

Активную поддержку оказывают некоммерческие организации, предлагая восстановительные тренировки, мастер-классы по различным видам творчества и занятия песочной терапией.

Узнать подробности можно при личном посещении центра по адресу Береговой проезд, дом 8, строение 2, либо по телефону горячей линии 8 (495) 870-55-45. Подать заявление на регистрацию можно также в центрах "Мои документы".

Ранее в Южном административном округе Москвы открылись 16 пунктов приема гуманитарной помощи. Они разместились на базе Объединения культурных и досуговых центров – в основном в библиотеках и домах культуры. Присоединиться к сбору может любой желающий.

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика