Москвичи делают маскировочные сети для бойцов СВО на мастер-классах

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

На мастер-классах в Москве волонтеры создают маскировочные сети для участников спецоперации. Присоединиться к ним можно в центрах "Доброе место" или на площадках партнеров, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Плетение маскировочных сетей является для волонтеров не просто ремеслом, а особым ритуалом единения, общей миссией, способом проявить свою заботу и поддержку. В 2025 году на мастер-классах ресурсного центра "Мосволонтер" горожане изготовили более 1,2 тысячи изделий. Ради доброго дела объединяются люди разных возрастов и профессий", – отметил директор "Мосволонтера" Александр Левит.

В рамках мастер-классов можно узнать о назначении маскировочных сетей и технологиях их изготовления. Опытные волонтеры рассказывают, как выбрать материалы. В начале занятия распределяются задачи, подготавливается ткань и нарезаются лоскуты, участники осваивают техники крепления лент к специальной сетке, вязания прочных узлов и способы фиксации.

Мастер-классы проводятся в разных округах Москвы. На сайте mosvolonter.ru все желающие могут выбрать удобные дату и пространство, после чего оставить заявку.

Также на портале доступна регистрация на мастер-классы в центре военно-технической подготовки "Душа рокота", в объединении "Мастерицы из Орехова и Братеева" и в центре "Я – доброволец".

Объединение "Мастерицы из Орехова и Братеева" появилось 4 года назад. Идея создать его принадлежит жительнице столицы Маргарите Кузнецовой. История проекта началась с вязания носков для российских бойцов. Со временем команда решила расширить свою помощь.

Значимый вклад в развитие объединения внес отец одной из участниц. Именно он помог сделать первый станок для плетения. В настоящее время команда работает в помещениях в Орехово-Борисове Северном и Братееве. Объединение сотрудничает с "Мосволонтером".

"К нам приходят люди с разными судьбами: у кого-то родственники на фронте, кто-то просто душой болеет за Родину. Каждый день у нас плетут около 10 человек, ведь сети – это расходный материал, который спасает жизни на передовой. Отличительная черта нашего объединения – отсутствие постоянных спонсоров", – указала Кузнецова.

Стать участником объединения можно на сайте "Мосволонтера".

С апреля 2023 года участникам СВО помогает центр "Душа рокота". За это время волонтеры сделали и отправили более 3 тысяч маскировочных сетей, а "Мосволонтер" помог команде увеличить число участников.

По словам организатора точки по плетению Леонида Панфилова, материалы покупаются на пожертвования участников и неравнодушных. Он добавил, что потребность военных в маскировочных сетях большая, поэтому команда плетет их без выходных.

Узнать больше об организации можно на сайте "Мосволонтера", его странице в соцсети "ВКонтакте" и в телеграм-канале.

Ранее столичные предприниматели, работавшие на площадках фестиваля "Масленица", передали часть выручки на поддержку бойцов СВО. К благотворительной инициативе присоединились и шеф-повара московских ресторанов. В зимнем клубе "Москва" на Тверском бульваре они готовили масленичные угощения по авторским рецептам, а все средства от их продажи также направили участникам СВО.

