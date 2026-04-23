Новый роман Харуки Мураками "История Кахо" выйдет в начале июля

Новый роман известного японского писателя Харуки Мураками "История Кахо" поступит в продажу 3 июля, сообщило издательство Shinchosha.

Это первая работа автора, в которой центральным персонажем выступает женщина. Героиней станет 26-летняя автор иллюстрированных детских книг, которая, "не обладая ни выдающейся красотой, ни особым умом", отличалась "большим любопытством".

Роман начинается со слов: "Честно говоря, такого уродливого человека, как ты, я вижу впервые". После неожиданного знакомства в жизни героини начинают происходить странные события.

