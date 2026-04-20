Elle: автор "Дивергента" выпустит новый роман серии в октябре 2026 года

Автор "Дивергента" Вероника Рот выпустит новый роман из книжной серии 6 октября 2026 года, сообщило Elle.

По данным издания, книга получила название "Шестая фракция" ("The Sixth Faction"). В отличие от предыдущих книг серии, это не приквел и не продолжение, а переосмысление сюжета в альтернативной вселенной.

"Она первая в запланированной дуологии, в которой ставится простой вопрос: что, если бы Беатрис сделала другой выбор?" – пишет издание.

По словам писательницы, она вернулась к серии, чтобы исправить ошибки, за которые ее критиковали. Рот назвала "Шестую фракцию" кульминацией своей работы над собой и своим творчеством.

Серия выходила с 2011 по 2014 год и включала романы "Дивергент", "Инсургент", "Аллигент", а также сборник "Четыре. История дивергента". Действие разворачивается в постапокалиптическом Чикаго, где общество поделено на пять фракций. Главная героиня обнаруживает, что она дивергент – человек, не вписывающийся в систему.

