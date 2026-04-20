20 апреля, 20:08

Минстрой РФ опроверг тестирование онлайн-списания долгов за ЖКХ

В Минстрое РФ опровергли информацию о том, что ведомство тестирует онлайн-списание долгов за жилищно-коммунальные услуги. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства.

Ранее СМИ сообщали, что ведомство намерено разработать законопроект для общероссийского онлайн-взыскания долгов по ЖКХ. Уточнялось, что законопроект будет внесен в парламент, если текущий эксперимент окажется успешным.

Ведомство заявило, что сейчас проходит эксперимент по расширению информационного взаимодействия государственных информационных систем при взыскании задолженности за ЖКХ. Речь идет об автоматизации обмена данными между государственными информационными системами и органами власти при процедуре взыскания.

"Эксперимент не предполагает разработки, внедрения или тестирования непосредственно процедур списания в электронной форме", – говорится в сообщении.

По данным Минстроя, эксперимент стартовал в 19 регионах, однако его итоги еще не подведены. Дальнейшие решения, в том числе касающиеся законодательных инициатив, будут приниматься только после завершения эксперимента и анализа его итогов.

Ранее заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб призвал сократить сроки профилактического отключения горячей воды в многоквартирных домах до 3–5 дней. Он считает, что действующая практика отключений, длящаяся от 10 дней до 2 недель, является анахронизмом для XXI века. Гриб добавил, что проблема ощущается в больших семьях с детьми, где отсутствие централизованного горячего водоснабжения превращает повседневные гигиенические процедуры в испытание.

