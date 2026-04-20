20 апреля, 03:58

Общество

В РФ призвали сократить сроки профилактического отключения горячей воды до 3–5 дней

Фото: depositphotos/Gertje

Плановые профилактические отключения горячего водоснабжения в многоквартирных домах не должны превышать 3–5 дней, а в регионах с современной коммунальной инфраструктурой этот срок необходимо сводить к минимуму – вплоть до 1–2 суток. Об этом в беседе с ТАСС заявил заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.

По его словам, нынешняя практика отключений, длящаяся от 10 дней до 2 недель, является анахронизмом для XXI века. Гриб подчеркнул, что развитие технологий сегодня во многих случаях позволяет проводить диагностику и ремонт сетей вовсе без прекращения подачи ресурса потребителям.

По мнению замсекретаря, двухнедельный перерыв создает серьезные бытовые трудности для россиян, вынуждая их прибегать к регулярному нагреву воды, что приводит к дополнительным расходам на электроэнергию, а также на посещение бань или фитнес-клубов.

Особенно остро, отметил Гриб, проблема ощущается в больших семьях с детьми, где отсутствие централизованного горячего водоснабжения превращает повседневные гигиенические процедуры в испытание.

Ранее в Госдуме предложили включать платные услуги сантехников и электриков в платежки ЖКХ. По мнению парламентариев, это будет не только гарантией качества выполненных работ, но и дополнительным источником дохода для управляющих компаний

обществоЖКХ

