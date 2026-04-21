21 апреля, 17:40

Минпромторг: на российских маркетплейсах не будет запрета на скидки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Минпромторг РФ не предлагал вводить запрет скидок на маркетплейсах, заявил статс-секретарь-замглавы министерства Роман Чекушов на полях международной промышленной выставки "Иннопром. Центральная Азия".

Ранее СМИ писали, что министерство выступило с предложением запретить маркетплейсам вмешиваться в ценообразование товаров, включая возможность устанавливать скидки.

"В том законопроекте, который мы направили в федеральные органы исполнительной власти, есть конкретная формулировка: любые скидки, которые маркетплейсы вводят за свой собственный счет, должны быть прямым образом согласованы с продавцами", – цитирует Чекушова ТАСС.

В частности, сама скидка должна компенсироваться только деньгами. Но это не является запретом, отметил представитель Минпромторга. Чекушов расценил это как регуляторную легализацию права продавца принимать решение о согласовании, либо несогласовании снижения цены на собственный товар.

Например, маркетплейс Wildberries уже реализовал возможность продавцам отказаться от снижения цены за счет площадки без понижения в рейтингах, поисковой выдачи, санкций и других ухудшающих работу практик. Кроме того, такое требование уже утвердили для всех крупных площадок.

"То есть мы здесь двигаемся с бизнесом в одном направлении", – резюмировал Чекушов.

Ранее глава объединенной компании Wildberries&Russ Татьяна Ким назвала введение единой цены на товар независимо от способа оплаты более конструктивной мерой по сравнению с предложением запретить скидки. Ключевая задача при выработке новых правил – не ухудшить положение конечного потребителя, так как это отразится на тысячах продавцов, отмечала Ким.

