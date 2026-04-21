Сверток с купюрами взорвался в руках у подростка в Перми

Подросток в Перми подобрал сверток с купюрами, который затем взорвался у него в руках, передало краевое министерство территориальной безопасности.

По данным ведомства, взрыв был похож на петарду. В результате пострадавший получил легкие ожоги, госпитализация не потребовалась. Правоохранительные органы начали проверку по данному факту.

Министерство призвало родителей напомнить детям, что найденные на улице неизвестные предметы могут быть опасны и их не нужно поднимать. Также не стоит пользоваться телефоном рядом с подозрительным предметом.

Ранее 16-летний подросток пострадал от взрыва петарды в подмосковных Люберцах. В результате мальчик получил травмы пальцев на руке. Ему оказали медицинскую помощь. Люберецкая городская прокуратура установит обстоятельства произошедшего, в том числе – каким образом предмет оказался около жилого дома.

