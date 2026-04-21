Егор Бероев впервые рассказал о разводе с Ксенией Алферовой

Российский актер Егор Бероев в беседе с телеканалом Москва 24 впервые рассказал о разводе с Ксенией Алферовой.

Артист признался, что развод – это всегда болезненно. Он также взял ответственность за разрыв отношений на себя.

"Так в жизни бывает: люди разводятся, ну не договорились, по-разному видят вещи какие-то. Человеческого взаимоотношения, к сожалению, мы не сохранили. Но, может быть, пройдет время, как-то поутихнут страсти, сможем и поработать вместе", – сказал Бероев.

Бероев официально развелся с Алферовой в 2025 году, но расстались они еще в 2023‑м. У экс-супругов есть общая 18-летняя дочь Евдокия. В настоящее время актер состоит в отношениях с балериной и актрисой Анной Панкратовой.

