Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
21 апреля, 18:41

Шоу-бизнес

Егор Бероев впервые рассказал о разводе с Ксенией Алферовой

Фото: Москва 24

Российский актер Егор Бероев в беседе с телеканалом Москва 24 впервые рассказал о разводе с Ксенией Алферовой.

Артист признался, что развод – это всегда болезненно. Он также взял ответственность за разрыв отношений на себя.

"Так в жизни бывает: люди разводятся, ну не договорились, по-разному видят вещи какие-то. Человеческого взаимоотношения, к сожалению, мы не сохранили. Но, может быть, пройдет время, как-то поутихнут страсти, сможем и поработать вместе", – сказал Бероев.

Бероев официально развелся с Алферовой в 2025 году, но расстались они еще в 2023‑м. У экс-супругов есть общая 18-летняя дочь Евдокия. В настоящее время актер состоит в отношениях с балериной и актрисой Анной Панкратовой.

Большое интервью с актером Егором Бероевым смотрите на телеканале Москва 24.

Ранее актриса Паулина Андреева-Бондарчук подала иск о разводе с режиссером Федором Бондарчуком. Соответствующее заявление поступило мировому судье судебного участка № 244 Донского района Москвы. Другие детали пресс-служба столичных судов общей юрисдикции не указала.

"Интервью": Егор Бероев – о разводе с Ксенией Алферовой

шоу-бизнесэксклюзив

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика