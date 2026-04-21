21 апреля, 17:03

Российская вакцина от менингококковой инфекции находится на регистрации

Российская вакцина для профилактики менингококковой инфекции уже находится в процессе регистрации. Об этом заявил директор департамента медицинской помощи детям, службы родовспоможения и общественного здоровья Минздрава России Рафаэль Шавалиев на рабочем совещании "Вакцинопрофилактика менингококковой инфекции" в Госдуме.

По его словам, она разработана для профилактики четырех серогрупп инфекции. Вакцина произведена Санкт-Петербургским научно-исследовательским институтом вакцин и сывороток (СПбНИИВС) ФМБА РФ. Он добавил, что минимальные сроки регистрации вакцинных препаратов в России составляют 6–9 месяцев.

Шавалиев также рассказал, что в настоящее время разработан план мероприятий по реализации стратегии, включающий поэтапное расширение национального календаря профилактических прививок. Но внесение изменений в законодательство возможно только после регистрации препарата и определения его цены.

Ранее в РФ завершили создание персонализированных противоопухолевых МРНК-вакцин и Т-клеточной иммунотерапии. Как отмечала вице-премьер РФ Татьяна Голикова, доступность высокотехнологичной медпомощи в стране увеличивается – за год этот показатель вырос на 11%.

До этого стало известно, что в РФ разработана рекомбинантная генно-инженерная вакцина против лихорадки денге. Уточнялось, что клинические испытания стартуют в ближайшее время.

Читайте также


Как избежать встречи с акулой на пляже в Египте?

У человека не должно быть никаких свежих ран, чтобы в воде не оказалось крови

Резкие панические движения тоже привлекают хищников

Читать
закрыть

К чему приведет усложнение процедуры разводов в РФ?

Эксперты уверены: усложнение процедуры не повлияет на статистику разводов

Это станет еще одним аргументом, чтобы сразу не жениться

Читать
закрыть

Почему россияне полюбили караванинг?

Владельцы автодомов признаются: удобства добавляют новые трассы и кемпинги

Популярность караванинга растет за счет удорожания авиа- и железнодорожных билетов

Читать
закрыть

Опасен ли астероид "Апофис" для Земли?

Крупный астероид "Апофис" приблизится к Земле 13 апреля 2029 года

Эксперты уверены: опасного сближения не предвидится

Читать
закрыть

Как введение "пятой четверти" отразится на российских школьниках?

Эксперты уверены: реформа вырастит "поколение невротиков"

Более того, "пятая четверть" перегрузит учителей

Читать
закрыть

Какая погода ждет москвичей до конца апреля?

В ночь с 21-го на 22-е число ожидаются заморозки

Пасмурная погода сохранится и 25 апреля, и 26-го

Читать
закрыть

Как стать донором крови в Москве?

Можно обратиться в любое отделение переливания крови при больницах

В регистратуре донор должен заполнить анкету и еще несколько документов

Читать
закрыть

Что известно о супругах, зарезавших друг друга в Мытищах?

В Подмосковье произошло двойное убийство – актера театра Владислава Бенграфа и его супруги

В квартире пары поздно ночью слышались крики

Читать
закрыть

