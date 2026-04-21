Российская вакцина от менингококковой инфекции находится на регистрации

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Российская вакцина для профилактики менингококковой инфекции уже находится в процессе регистрации. Об этом заявил директор департамента медицинской помощи детям, службы родовспоможения и общественного здоровья Минздрава России Рафаэль Шавалиев на рабочем совещании "Вакцинопрофилактика менингококковой инфекции" в Госдуме.

По его словам, она разработана для профилактики четырех серогрупп инфекции. Вакцина произведена Санкт-Петербургским научно-исследовательским институтом вакцин и сывороток (СПбНИИВС) ФМБА РФ. Он добавил, что минимальные сроки регистрации вакцинных препаратов в России составляют 6–9 месяцев.

Шавалиев также рассказал, что в настоящее время разработан план мероприятий по реализации стратегии, включающий поэтапное расширение национального календаря профилактических прививок. Но внесение изменений в законодательство возможно только после регистрации препарата и определения его цены.

Ранее в РФ завершили создание персонализированных противоопухолевых МРНК-вакцин и Т-клеточной иммунотерапии. Как отмечала вице-премьер РФ Татьяна Голикова, доступность высокотехнологичной медпомощи в стране увеличивается – за год этот показатель вырос на 11%.

До этого стало известно, что в РФ разработана рекомбинантная генно-инженерная вакцина против лихорадки денге. Уточнялось, что клинические испытания стартуют в ближайшее время.