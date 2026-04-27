27 апреля, 05:37

Происшествия

Гости на мероприятии с Трампом забирали бутылки с алкоголем во время стрельбы

Фото: AP Photo/Tom Brenner

Гости ужина ассоциации корреспондентов Белого дома, сорвавшегося из-за стрельбы, забирали со столов дорогое вино и шампанское, уходя с мероприятия. Об этом свидетельствуют кадры из трансляции события.

Сразу несколько посетителей покидали здание отеля, в котором проходило мероприятие, с одной или двумя бутылками алкоголя.

Инцидент со стрельбой произошел в отеле Washington Hilton, где проходил ужин ассоциации корреспондентов Белого дома с участием президента США Дональда Трампа. В какой-то момент участники мероприятия услышали звуки выстрелов, после чего Трампа, его жену и других чиновников эвакуировали.

Позднее подозреваемого в стрельбе задержали. Выяснилось, что он находился в том же здании отеля, что и американский президент, однако он не смог попасть в комнату, что проходил ужин ассоциации корреспондентов. Журналисты утверждали, что никто из присутствовавших не пострадал.

Задержанный был вооружен дробовиком и намеревался пробиться на мероприятие через охрану. Он выстрелил в одного из сотрудников Секретной службы, однако тот не получил ранения благодаря защитному снаряжению.

Как рассказал Трамп, открывший стрельбу, вероятно, действовал в одиночку. Помимо дробовика, мужчина имел при себе и другое оружие, добавил глава Белого дома.

