Интервалы движения поездов увеличены на Арбатско-Покровской линии метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Интервалы движения поездов временно увеличены на Арбатско-Покровской линии московского метро из-за дерева на путях. Об этом сообщил столичный Дептранс.

В Дептрансе уточнили, что на участке межу станциями "Партизанская" и "Щелковская" нет движения поездов.

Москвичей также предупредили, что движение трамваев в городе осуществляется с учетом сложных погодных условий. В связи с этим возможны локальные корректировки движения.

В столичном регионе объявлен желтый уровень погодной опасности из-за сильных осадков и возможного налипания мокрого снега. Предупреждение будет действовать до 09:00 28 апреля.