Астроном Жуйко: Земля не притянет к себе астероид "Апофис"

Крупный астероид "Апофис" пролетит на близком расстоянии от Земли в 2029 году, предупредили ученые. Угрожает ли он планете и почему российские исследователи готовят к нему собственную миссию, расскажет Москва 24.

Близкие контакты

Фото: NASA

Крупный астероид "Апофис" приблизится к Земле 13 апреля 2029 года, сообщил ведущий научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН, профессор Иркутского государственного университета Сергей Язев.

"Астероид будет виден как звезда третьей звездной величины – примерно как звезды в ковше Большой Медведицы. Это значит, объект можно будет увидеть даже невооруженным глазом, хотя в бинокль, конечно, будет лучше видно", – пояснил ученый.

По словам Язева, астероид пролетит над территорией России. Наблюдать его смогут жители азиатской части страны – вблизи Омска, Томска, Новосибирска, а также над Красноярским краем, Якутией и Камчаткой.



"Апофис" был открыт в 2004 году, его диаметр составляет около 370 метров. Объект назван в честь древнеегипетского змея-разрушителя, совершавшего попытки уничтожить Солнце в течение его ночного перехода. По словам ученых, 13 апреля 2029 года он окажется на расстоянии всего 32 тысяч километров от Земли, что ниже орбит геостационарных спутников.



По данным СМИ, для изучения астероида запланированы миссии NASA OSIRIS-APEX и ESA RAMSES. Подобные идеи есть и у российских ученых, отметил в разговоре с ТАСС директор НИИ ядерной физики имени Д. В. Скобельцына МГУ Эдуард Боос.





Эдуард Боос директор НИИ ядерной физики имени Д. В. Скобельцына МГУ Мы прорабатываем проект по организации миссии к нему к 2029 году. Сделать это реально, можно использовать наши спутники-кубсаты или малые космические аппараты. Цель – подлететь и осмотреть, изучить его.

Ректор МГУ Виктор Садовничий заявил агентству, что астероидная угроза масштабна, поэтому работа ученых приобретает особое значение.

"Надо быть готовыми к этому. И надо изучать "на малом", что происходит, чтобы лучше понимать более масштабные угрозы. Это один из проектов (МГУ. – Прим. ред.) по космосу, от которых зависит жизнь человечества", – сказал он.

Потенциально опасен?

Астероиды – достаточно предсказуемые тела Солнечной системы, заявил Москве 24 младший научный сотрудник Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга Сергей Жуйко.

"Их основное местонахождение – главный пояс астероидов между орбитами Марса и Юпитера. Первый астероид был открыт 1 января 1801 года, и сейчас орбиты десятков тысяч из них хорошо известны. Основная масса всегда находится в этом поясе и никогда к Земле не приближается", – сказал эксперт.





Сергей Жуйко младший научный сотрудник Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга Но есть подкласс астероидов, которые "вылетают" со своей орбиты и сближаются с Землей. Один из них – "Апофис", открытый несколько десятилетий назад. Ранее прогнозировалось его опасное сближение с Землей, однако по мере регулярных оптических наблюдений с нашей планетой траектория движения постоянно уточняется.

В настоящее время астрономы полагают, что опасного сближения, при котором Земля своим гравитационным притяжением могла бы притянуть астероид, не предвидится. По словам специалиста, "Апофис" просто будет периодически пролетать мимо нашей планеты на безопасном расстоянии.

"Международный астрономический союз установил границы околоземного пространства и критерии потенциально опасных астероидов и комет. Таковым считается объект, который приближается к центру Земли на расстояние 7,5 миллиона километров. Но опасность зависит не только от расстояния, но и от размера", – добавил эксперт.

Он отметил, что астероиды и кометы вращаются вокруг Солнца по эллиптическим орбитам, а Земля движется по почти круговой.

"Когда окружность и эллипс в некоторых точках сближаются, теоретически возможно пересечение. "Апофис" так же вращается вокруг Солнца, но по сильно вытянутой орбите. И хотя в некоторых точках его орбита сближается с орбитой Земли, опасного пересечения не ожидается", – пояснил он.

Например, объекты диаметром около 10 метров могут совершенно безопасно пролетать между Землей и Луной, даже находясь в зоне, формально считающейся опасной. А вот если размер астероида, например, 500 метров, он уже будет представлять угрозу, резюмировал Сергей Жуйко.



В свою очередь, лектор Московского планетария Ярослав Турилов рассказал Москве 24, что траекторию "Апофиса" постоянно пересчитывают. Расстояние от Земли до Луны составляет 300–400 тысяч километров, и "потенциально опасным" считается объект, который может подойти ближе этого расстояния.

"Формально он удовлетворяет определенным критериям, чтобы считаться потенциально опасным: его диаметр – порядка 370 метров, и он пересекает орбиту Земли. Поэтому астероид зачислили в потенциально опасные объекты. Но в реальности астероидов, которые действительно угрожают жизни на Земле, нет", – подчеркнул специалист.





Ярослав Турилов лектор Московского планетария В 2029 году "Апофис" пролетит на очень небольшом расстоянии от Земли. Это будет интереснейшее астрономическое событие: если небо будет безоблачным, получится наблюдать его невооруженным глазом. По яркости он сравним со звездами, но будет двигаться. На период его пролета выпадает новолуние, так что Луна своим светом не помешает.

По словам эксперта, для наблюдения нужно уехать от городской засветки, чтобы небо было темным.

"Какие-то специальные приборы вряд ли понадобятся – пролет достаточно быстрый, и в телескоп его, скорее всего, не получится успеть увидеть. Но можно вооружиться биноклем, а невооруженным глазом он будет виден как летящая звезда, отражающая солнечный свет", – добавил специалист.

Турилов отметил, что астероид будет виден на территории всей страны, а ориентироваться надо на созвездие Льва. В апреле ночью оно находится на юге, так что смотреть нужно в южную сторону неба. Самый простой способ – установить на смартфон любой мобильный планетарий, который показывает звездное небо, найти созвездие Льва и уже там – астероид, заключил Турилов.

