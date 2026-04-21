Заморозки до минус 5 градусов ожидаются в Московском регионе в ночь на 22 апреля

В Московском регионе в ночь на 22 апреля ожидаются заморозки. Температура может опуститься до минус 5 градусов. Осадков не прогнозируется, сообщили ТАСС в Гидрометцентре.

В Москве ночью будет от минут 3 до минус 1 градуса, а в центре столицы – до плюс 2 градусов. По области столбики термометров местами опустятся до минус 5. Ветер северо-западный, 3–8 метров в секунду.

Днем 22 апреля погода улучшится. При переменной облачности воздух прогреется до плюс 11–13 в Москве и до плюс 8–13 градусов в Подмосковье. По словам синоптиков, причиной изменения погоды стали циклоны. Один циклон с юга уйдет на восток, а другой, находящийся над Баренцевым морем, еще не успеет добраться до Центральной России.

"Гребень тепла будет способствовать улучшению погодных условий и увеличению температуры воздуха", – заметили в Гидрометцентре РФ.

Ранее сообщалось, что высота снежного покрова в Подмосковье местами достигла 11 сантиметров. Снегопады задели восток области – указанная высота снежного покрова зафиксирована в Черустях.

