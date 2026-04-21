21 апреля, 18:49

Общество

Заморозки до минус 5 градусов ожидаются в Московском регионе в ночь на 22 апреля

Фото: foto.mos.ru

В Московском регионе в ночь на 22 апреля ожидаются заморозки. Температура может опуститься до минус 5 градусов. Осадков не прогнозируется, сообщили ТАСС в Гидрометцентре.

В Москве ночью будет от минут 3 до минус 1 градуса, а в центре столицы – до плюс 2 градусов. По области столбики термометров местами опустятся до минус 5. Ветер северо-западный, 3–8 метров в секунду.

Днем 22 апреля погода улучшится. При переменной облачности воздух прогреется до плюс 11–13 в Москве и до плюс 8–13 градусов в Подмосковье. По словам синоптиков, причиной изменения погоды стали циклоны. Один циклон с юга уйдет на восток, а другой, находящийся над Баренцевым морем, еще не успеет добраться до Центральной России.

"Гребень тепла будет способствовать улучшению погодных условий и увеличению температуры воздуха", – заметили в Гидрометцентре РФ.

Ранее сообщалось, что высота снежного покрова в Подмосковье местами достигла 11 сантиметров. Снегопады задели восток области – указанная высота снежного покрова зафиксирована в Черустях.

Циклон с осадками и похолоданием начал отступать из столичного региона

Читайте также


обществопогодагород

Главное

Как избежать встречи с акулой на пляже в Египте?

У человека не должно быть никаких свежих ран, чтобы в воде не оказалось крови

Резкие панические движения тоже привлекают хищников

Читать
закрыть

К чему приведет усложнение процедуры разводов в РФ?

Эксперты уверены: усложнение процедуры не повлияет на статистику разводов

Это станет еще одним аргументом, чтобы сразу не жениться

Читать
закрыть

Почему россияне полюбили караванинг?

Владельцы автодомов признаются: удобства добавляют новые трассы и кемпинги

Популярность караванинга растет за счет удорожания авиа- и железнодорожных билетов

Читать
закрыть

Опасен ли астероид "Апофис" для Земли?

Крупный астероид "Апофис" приблизится к Земле 13 апреля 2029 года

Эксперты уверены: опасного сближения не предвидится

Читать
закрыть

Как введение "пятой четверти" отразится на российских школьниках?

Эксперты уверены: реформа вырастит "поколение невротиков"

Более того, "пятая четверть" перегрузит учителей

Читать
закрыть

Какая погода ждет москвичей до конца апреля?

В ночь с 21-го на 22-е число ожидаются заморозки

Пасмурная погода сохранится и 25 апреля, и 26-го

Читать
закрыть

Как стать донором крови в Москве?

Можно обратиться в любое отделение переливания крови при больницах

В регистратуре донор должен заполнить анкету и еще несколько документов

Читать
закрыть

Что известно о супругах, зарезавших друг друга в Мытищах?

В Подмосковье произошло двойное убийство – актера театра Владислава Бенграфа и его супруги

В квартире пары поздно ночью слышались крики

Читать
закрыть

