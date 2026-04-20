Водителей призвали воспользоваться городским транспортом из-за непогоды в Москве

Водителям, которые заменили зимнюю резину на летнюю, рекомендуется пересесть на городской транспорт в связи с непогодой в Москве в понедельник, 20 апреля. С таким призывом выступила пресс-служба столичного Дептранса.

В ведомстве объяснили, что в городе пасмурно, при этом в течение дня ожидается дождь, снег и сильный ветер.

"Будьте осторожны на дороге: не делайте резких маневров, держите дистанцию и соблюдайте скоростной режим", – указали в департаменте.

Кроме того, в вечернее время движение будет осложнено на ТТК и на улице Нижней Масловке – средняя скорость может снизиться на 61%, а время в пути увеличится в 2 раза. Также на Волгоградском проспекте в районе пересечения с улицей Академика Скрябина и с Липецкой улицей в районе пересечения с улицей Педагогической проходит крупный ремонт.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус предупредил, что 20 апреля в Москве может сформироваться снежный покров высотой около 1 сантиметра. По данным синоптика, в этот день циклон начнет отступать, но теплее в городе не станет.

При этом уже во вторник, 21 апреля, небо будет более ясным и осадки в Москве прекратятся. Однако в ночные часы в город вернутся заморозки.

