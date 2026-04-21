Врач Макиша: обматывание пленкой работает за счет потери жидкости и не помогает худеть

Обматывание тела целлофаном ради похудения дает не более чем иллюзию результата, так как данный метод работает за счет потери жидкости в организме. Об этом в беседе с Москвой 24 заявила врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша.

Врач прокомментировала эффективность появившихся на российских маркетплейсах целлофановых штанов для похудения, пластырей и других аналогичных вещей.

"На весах появится отвес, но ушел не жир. Это настоящий похудительный лохотрон", – подчеркнула специалист.

Эксперт пояснила, что единственный способ сжигать жир – это дефицит калорий, когда организм тратит больше энергии, чем получает. Макиша отметила, что безопасная скорость снижения веса составляет 2–4 килограмма в месяц. Более резкое похудение чаще всего связано с потерей мышц и воды и приводит к быстрому возвращению веса.

Начинать, по словам диетолога, стоит с простых шагов: сократить сладкое и мучное, наладить режим питания и отказаться от постоянных перекусов. Эффективной она назвала систему "гарвардской тарелки". Согласно данному методу в каждом приеме пищи должны быть белки, овощи, сложные углеводы и немного жиров, благодаря чему удается худеть без срывов.

Макиша подчеркнула, что важно ориентироваться не на быстрый результат, а на формирование устойчивых привычек, которые позволят сохранить вес в долгосрочной перспективе.

Ранее врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева рассказала, что самыми опасными продуктами для худеющих часто становятся те, что создают иллюзию безопасности: кажутся низкокалорийными, но на самом деле такими не являются. Среди них различные кофейные напитки: например, всего один стакан объемом 300 миллилитров может содержать от 300 до 500 калорий.