Mirror: марсоход NASA нашел возможные доказательства существования жизни на Марсе

Марсоход NASA Curiosity нашел на Марсе органические молекулы, которые ученые считают одним из самых убедительных свидетельств возможного существования жизни на планете. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на издание Mirror.

Уточняется, что в молекулах есть соединения, которые служат основой для зарождения жизни на Земле, в том числе азотсодержащая молекула, похожая на предшественников ДНК. По данным СМИ, дальнейшие исследования оказались под угрозой из-за того, что программу по доставке образцов на Землю (Mars Sample Return) закрыли из-за нехватки финансирования.

При этом администрация Белого дома предлагает урезать бюджет NASA на 23%. Ученые-планетологи назвали это решение "глубоко разочаровывающим".

В свою очередь, профессор Университета Флориды Эми Уильямс, которая участвовала в миссиях, рассказала, что для точного подтверждения признаков жизни нужно доставить образцы пород на Землю. С ее слов, найденные соединения сохранялись на Марсе до 3,5 миллиарда лет. Уильямс подчеркнула, что в верхних слоях марсианского грунта остались крупные сложные органические соединения, что открывает "большие перспективы" для их сохранения.

Ранее сообщалось, что NASA и Минэнерго США подготовят технологическую базу для полетов на Марс и во внешние участки Солнечной системы. Планируется, что аппарат Space Reactor-1 Freedom прибудет на планету до конца 2028 года. Там будет развернута необходимая инфраструктура для дальнейшего изучения Марса и Солнечной системы.