Треть россиян верят в существование внеземной жизни

В существовании внеземной жизни убеждены 26% россиян. Следует из данных опроса новостной платформы "Дзен", с которыми ознакомилась Москва 24.

Как выяснили аналитики, 27% опрошенных допускают возможность контакта людей с инопланетными цивилизациями, а 30% – мысль о том, что высадка на Луну могла быть постановочной.

Также некоторые респонденты склонны верить и в другие популярные мифы. В частности, 32% опрошенных полагают, что инопланетяне уже живут на Земле среди людей, а 31% допускают, что внеземные цивилизации могли принимать участие в строительстве древних сооружений, таких как египетские пирамиды.

Основным каналом получения информации о космической тематике для россиян остаются СМИ – как онлайн, так и печатные. Их указали 29% опрошенных. Второе место занимают новостные платформы (23%), третье – телевидение (19%). Еще 14% человек узнают о космосе из художественной и научно-популярной литературы. Фильмы как источник назвали 7% участников, и столько же получает информацию из бесед с родственниками и друзьями.

При этом 51% россиян в первую очередь предпочитают развлекательный контент о космосе – видеоролики и короткие клипы. Научно-популярные статьи и подробные разборы выбирают 29%, а новостями о научных открытиях и достижениях интересуются 21% опрошенных.

Вместе с тем почти половина участников опроса (47%) считают, что разбираются в космической тематике. Из них 18% полностью уверены в своих знаниях, а еще 29% полагают, что скорее понимают эту область, чем разбираются в ней. 28% признают, что ориентируются в теме плохо, а 26% заявляют, что совершенно не разбираются.

Отвечая на вопрос об отношении к космосу в своем ближайшем окружении, респонденты чаще всего отмечали, что люди сочетают научные знания с верой в альтернативные версии – так ответили 40% опрошенных. Еще 32% уверены, что их знакомые в основном доверяют научным фактам, тогда как 28% считают, что окружающие склонны верить альтернативным теориям и версиям.

Обсуждая перспективы космической отрасли, россияне чаще всего ожидают технологических изменений. 30% полагают, что новые технологии, разработанные для космоса, изменят повседневную жизнь людей.

27% надеются на освоение новых планет, а 25% считают вероятным появление массового космического туризма, 24% ожидают, что в будущем появятся технологии для сборки космических станций непосредственно на орбите. Возможность установления контакта с внеземной цивилизацией допускают 13% опрошенных, а 9% считают вероятным падение на Землю крупного метеорита.

В исследовании приняли участие более 1 343 респондентов из различных регионов России.

"Дзен" совместно с "Роскосмосом" подготовил специальный проект, посвященный тому, как космонавтика влияет на повседневную жизнь. В тематическом канале "Космос" собраны ключевые события Недели космоса в России, актуальные новости отрасли, прямые трансляции, программа мероприятий, а также материалы о будущих проектах от экспертов "Сколтеха".

