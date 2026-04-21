В ГД предложили включить фитнес-чекап в ОМС

Фото: depositphotos/ridofranz​

В систему обязательного медицинского страхования (ОМС) могут включить фитнес-чекап. С таким предложением выступили депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым, передает РИА Новости.

Парламентарии направили соответствующее предложение главе Минздрава РФ Михаилу Мурашко. Они считают, что комплексная оценка физического состояния может быть включена в ОМС как отдельная услуга либо как особый модуль профилактического осмотра и диспансеризации.

Авторы инициативы предлагают включить в фитнес-чекап общую оценку физического состояния человека, выявление противопоказаний к физнагрузкам, оценку работы сердечно-сосудистой системы и опорно-двигательного аппарата и персональные советы по безопасному количеству тренировок, исходя из возраста и заболеваний.

Депутаты отмечают, что такая мера поможет как можно раньше обнаруживать факторы риска из-за ожирения или недостатка активности. Также благодаря такому осмотру россияне смогут безопаснее и правильнее подойти к началу тренировок. Кроме того, это должно уменьшить нагрузку на систему здравоохранения.

Ранее министерство здравоохранения начало прорабатывать вопрос включения ежегодной профессиональной гигиены полости рта в программу ОМС для детей. Такую инициативу также предложили депутаты партии "Новые люди". По их мнению, это поможет своевременно выявлять признаки кариеса.

