Профессиональную чистку зубов детям могут включить в ОМС

Минздрав России прорабатывает вопрос включения профессиональной гигиены полости рта в программу бесплатной медицинской помощи для детей. Об этом сообщила замглавы ведомства Евгения Котова в ответ на запрос депутатов от партии "Новые люди".

Представители фракции предложили министерству добавить в систему обязательного медицинского страхования (ОМС) профессиональную гигиену полости рта для всех детей, которая будет проводиться раз в год.

Депутаты обратили внимание, что профессиональная чистка зубов чаще всего не входит в базовый пакет бесплатных услуг для детей старше 3–4 лет. При этом подобная процедура позволит на ранней стадии выявлять риски кариеса, снизит необходимость дорогостоящего лечения в будущем, а также положительно повлияет на практику регулярного наблюдения у стоматолога.

"Изложенные в обращении вопросы прорабатываются совместно с Федеральным фондом обязательного медицинского страхования и главными внештатными специалистами Министерства здравоохранения РФ", – приводит ТАСС ответ Котовой.

Минздрав планирует расширять программу госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи в России на 2026 год. В частности, в нее добавят вакцинные препараты от рака.

Депутаты также предложили выдавать антидепрессанты по системе ОМС. Парламентарии предлагают обеспечивать препаратами пациентов с депрессивными расстройствами, проходящих амбулаторное лечение, бесплатно или на льготных условиях – особенно тех, кто испытывает финансовые трудности.