Трамп назвал маловероятным продление режима прекращения огня с Ираном

Режим временного прекращения огня между США и Ираном скорее всего не будет продлен, заявил американский лидер Дональд Трамп в беседе с Bloomberg.

"Крайне маловероятно, что я продлю его", – высказался лидер Штатов.

Трамп добавил, что его не смогут заставить заключить поспешную невыгодную сделку. По его словам, у Вашингтона в запасе "все время мира".

Израиль и США нанесли удары по Ирану в конце февраля, а Тегеран в ответ атаковал еврейское государство и американские базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

В начале апреля США согласились на временное перемирие и уже 11–12 апреля Вашингтон и Тегеран провели мирные переговоры. Тем не менее итоговое соглашение подписано не было.

Следующий раунд переговоров мог состояться 20 апреля, но иранская сторона отказалась от встречи. В Тегеране заявили, что не видят смысла продолжать диалог, так как считают требования Вашингтона завышенными. Позже МИД республики отметил, что итоговое решение об участии во втором этапе переговоров с США еще не принято.

