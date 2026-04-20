МИД Ирана: решение о проведении второго этапа переговоров с США еще не принято

Решение о проведении второго этапа переговоров с США по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке еще не принято. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

"В отношении переговоров могу вам сказать, что у нас нет еще никакого плана на следующий раунд", – приводит слова Багаи ТАСС.

Вместе с тем он подчеркнул, что Тегеран считает захват иранского грузового судна американскими военными нападением и нарушением режима прекращения огня. В случае новой агрессии со стороны США или Израиля ответ будет решительным.

"Исламская Республика Иран не признает никаких ультиматумов, касающихся сферы защиты своих национальных интересов. Защита национальных интересов будет продолжаться столько, сколько потребуется", – указал Багаи.

Американские военные перехватили и взяли под контроль сухогруз Touska, следовавший под флагом Ирана, в акватории Оманского залива 20 апреля. Президент США Дональд Трамп отметил, что экипажу был отдан приказ остановиться. Тем не менее команда отказалась подчиниться требованию.

В ответ ВС Ирана нанесли с помощью БПЛА удары по американским военным кораблям. Военное командование республики пообещало продолжать отвечать на "пиратство и атаки американской стороны".

Вместе с тем американская сторона уже заявляла о возможном возобновлении переговоров. Однако в Тегеране подчеркнули, что решение о дальнейшем участии будет зависеть от изменения позиции США, включая снятие ограничений на судоходство.

Предыдущая попытка диалога в Исламабаде, состоявшая 11–12 апреля, не принесла результатов, хотя формально режим прекращения огня сохраняется.