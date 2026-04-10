Релиз нового романа Пелевина "Возвращение Синей Бороды" состоится 23 апреля

Издательство "Эксмо" объявило о релизе нового романа Виктора Пелевина "Возвращение Синей Бороды" 23 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса "Яндекс Книги".

Сюжет произведения связан с делом скандально известного американского финансиста Джеффри Эпштейна. Книга поступит в продажу в книжные магазины и на маркетплейсы в день релиза. Также роман будет доступен в аудио- и электронной версиях по подписке "Яндекс Плюс" на платформе "Яндекс Книги", а для поштучной покупки – на платформе "ЛитРес".

Как следует из аннотации, в книге упоминаются Жиль де Рэ – соратник французской революционерки Жанны д'Арк и маршал Франции, а также византийский император Тиберий, современник Иисуса Христа. В аннотации автор спрашивает читателей, какое отношение эти исторические фигуры имеют к так называемому острову Эпштейна.

Эпштейн был задержан в 2019 году по обвинению в торговле людьми для последующей сексуальной эксплуатации. Позднее поступила информация о его смерти, предположительно, в результате самоубийства.

В начале текущего года министерство юстиции США обнародовало свыше 3 миллионов новых документов, касающихся дела Эпштейна, включая тысячи видео и сотни тысяч изображений. Среди этих материалов были обнаружены упоминания российских политиков.

В сентябре прошлого года состоялся релиз предыдущего романа Пелевина под названием A Sinistra. Произведение стало пятым по счету в рамках вселенной писателя Transhumanism Inc.