Умерла педагог по вокалу Гагариной и Варум Наталья Андрианова

В возрасте 86 лет скончалась российский педагог по вокалу и почетный профессор Российской академии музыки (РАМ) Наталья Андрианова. О ее смерти сообщила певица Ирина Круг в соцсетях.

"Наталья Зиновьевна, без вас мир остановился… Вы были не просто учителем, а настоящим ориентиром в мире искусств и педагог от Бога!" – написала артистка, уточнив, что та ушла из жизни 8 апреля.

По словам певицы, причиной смерти стала пневмония. Андрианова находилась в больнице, тяжело переносила болезнь и испытывала проблемы с дыханием из-за осложнений. Певица добавила, что педагог была для нее "второй мамой" и до последних дней сохраняла теплое общение с учениками.

Андрианова родилась 19 марта 1940 года. До 2005-го она занимала руководящую должность в отделении кафедры музыкального искусства эстрады РАМ. Под ее наставничеством более 20 воспитанников удостоились статуса лауреатов международных конкурсов.

Среди ее известных учеников – Полина Гагарина, Анжелика Варум, Линда, Жасмин, Стас Пьеха, Сергей Пенкин, Нина Шацкая и другие.