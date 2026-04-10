Экс-замглавы МО Попова приговорили к 19 годам колонии строгого режима

Экс-замглавы Минобороны РФ Павла Попова приговорили к 19 годам колонии строгого режима по делу о коррупции. Об этом сообщает ТАСС из зала суда.

Также ему назначен штраф в размере 85 миллионов рублей и запрет занимать должности в государственных органах на 7 лет.

Кроме того, суд постановил лишить генерала армии в отставке его воинского звания и всех государственных наград, включая ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени, Александра Невского, "За военные заслуги", Дружбы, Почета, "За службу Родине в Вооруженных силах СССР" III степени и медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Осужденный принял участие в заседании по видеосвязи из СИЗО по состоянию здоровья. Также ему разрешили заслушать приговор судьи сидя. Сторона обвинения ранее требовала назначить наказание в виде 22 лет заключения в колонии с выплатой штрафа в размере 130 миллионов рублей, а также лишить звания.

Попов обвиняется в хищении более 30 миллионов рублей, совершенном в составе группы лиц. Он был задержан в ноябре 2024 года.

Суд наложил арест на загородный дом и подсобные помещения, принадлежавшие Попову. Арест наложен в целях обеспечения приговора в части взыскания штрафа, возможного гражданского иска и других имущественных взысканий.

Прокуратура также посчитала, что Попов может быть создателем организованной преступной группы (ОПГ) по хищению средств министерства. Для этого он привлек директора "Патриота" Вячеслава Ахмедова и замначальника ГУ инновационного развития Минобороны Владимира Шестерова.

Они вместе с Поповым указывали в документах ложную информацию о выполненных строительных работах в парке. На их имущество также наложен арест.

В мае 2025 года бывший замминистра был госпитализирован из СИЗО в больницу. Как отмечал адвокат Попова, у него целый ряд хронических заболеваний. Одно из них обострилось.