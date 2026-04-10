Эксперт Молодцова: на Пхукете наблюдается нашествие лунных медуз

На Пхукете в настоящее время наблюдается нашествие медузы аурелии ушастой, или лунной (Aurelia aurita), рассказала в беседе с Москвой 24 ведущий научный сотрудник Института океанологии имени П. П. Ширшова Российской академии наук, кандидат биологических наук Тина Молодцова.

По словам специалиста, этот вид считается одним из самых безопасных и встречается в Белом, Черном, Средиземном морях, а также в Европе. Медузы некрупные, но их численность может быть весьма значительной.

Молодцова добавила, что серьезного вреда они не причинят – максимум возможно покраснение кожи. Но если сок медузы попадет на губы или в глаза, не исключен ожог слизистых, поэтому брать их руками не рекомендуется.

Однако это не самая большая проблема, которая может случиться на Пхукете, предупредила Молодцова. Гораздо опаснее нашествие португальских корабликов, которые действительно токсичны, а также кубомедуз, известных как морские осы – после встречи с ними бывают смертельные случаи.

Если контакт с медузой все же произошел и ее ткани прилипли к телу, их следует смыть водой, лучше морской. Поливать уксусом или содой не стоит – чем проще, тем лучше, уточнила специалист. При наличии боли можно принять анальгетики. В случае появления более серьезных симптомов, таких как анафилактический шок или сильное сердцебиение, необходимо срочно обратиться к врачу.

Пхукет – это тропический регион с коралловыми рифами, где достаточно опасных морских обитателей: ядовитые рыбы (например, крылатка и скат-хвостокол), мурены, морские змеи. Многие рифовые организмы, включая моллюсков, также токсичны.

"Главное правило: если не знаете, что это за существо, не трогайте его руками. Морские обитатели не склонны к нападению на человека – это обычно случайная встреча", – рассказала Молодцова.

Например, губка физически не может броситься и укусить, но при контакте с ней или с миллепорой можно получить довольно сильные повреждения кожи. И это будет полностью вина человека, который решил отломать кусок или прислониться к ним, заключила эксперт.

Ранее сообщалось, что на берегах турецкого курорта Анталья появились опасные медузы-кочевники (Rhopilema nomadica). Уточнялось, что этот вид может весить до 10 килограммов, а щупальца таких медуз достигают 1,5 метра в длину.