Биолог Голубитченко: португальский кораблик смертельно опасный вид медуз

Фото: ТАСС/Zuma/Lannis Waters

Португальский кораблик является одним из самых опасных видов медуз, он смертельно опасен. Об этом Москве 24 рассказал эколог, биолог, член Общественно-экологического совета при главе города муниципального образования в городе-герое Новороссийске Вениамин Голубитченко.

Ранее в соцсетях появилась информация, что у 8-летнего мальчика из России развился некроз ног из-за нападения португальского кораблика. Ребенок получил сильнейшие ожоги правой ноги в Таиланде.

Как напомнил эксперт, в основном опасные медузы обитают в тропиках, в том числе возле Таиланда, Индонезии, Индии и Шри-Ланки.

"Туристы не так часто с ними сталкиваются, так как купаются в подготовленных специальных пляжах. Там отслеживают и акул, и скатов, и других опасных обитателей, в том числе и медуз", – сказал Голубитченко.

По его словам, даже выброшенные на берег мертвые португальские кораблики несколько дней представляют опасность. Пока они разлагаются, их стрекательные клетки сохраняют яд, который может нанести вред.

Голубитченко добавил, что в тропических зонах закрывают пляжи в случае обнаружения опасных медуз до тех пор, пока они не будут унесены ветром или не уплывут сами. При этом опасность в большей или меньшей степени представляют все медузы, особенно для детей.

"В целом, если видишь медузу, с ней не нужно контактировать. Потому что даже наша ушастая аурелия – самая распространенная в стране медуза – почти не опасна, но для ребенка все равно может представлять угрозу. Да и для взрослых, если попадет на наиболее нежные участки кожи", – подчеркнул эксперт.

При этом два самых опасных в России вида – корнерот в Черном море и медуза-крестовичок в Японском море.

Как пояснил эксперт, если в Черном море ужалит медуза, то нужно сразу аккуратно промыть место струей воды. При этом нельзя втирать ничего в кожу, потому что стрекательные клетки срабатывают от давления. Также желательно добавить в воду мыльный раствор.

"И место ожога желательно ничем не обрабатывать, ничего с ним не делать в течение нескольких часов. Еще можно выпить антигистаминное, противоаллергическое, чтобы меньше был отек, зуд", – сказал Голубитченко, добавив, что при сильной реакции или контакте с опасной медузой необходимо сразу же обращаться к врачу.

Вместе с тем несколько пляжей Египта закрывались из-за акул. Морских хищников заметили в акватории Хургады и в районе Макади. По данным СМИ, в Макади запретили купаться на территориях почти 10 гостиничных комплексов.

Наибольшую угрозу представляют такие виды, как тигровая и тупорылая акулы, которые известны своей агрессией по отношению к людям.