Фото: 123RF/olegpmr

Несколько пляжей в Египте были закрыты из-за акул. Хищников можно было заметить в акватории Хургады и в районе Макади, сообщает Life.ru со ссылкой на телеграм-канал SHOT.

По данным журналистов, в Макади запретили купаться на территориях почти 10 гостиничных комплексов, в том числе Labranda Royal Makadi, Cleopatra Luxury Beach и Stella Makadi.

При этом многих россиян предупреждают об акулах в Египте еще на стадии оформления путевки. Как рассказал один из туристов, при бронировании поездки на ноябрь сотрудники турагентства акцентировали внимание на сложившейся ситуации с морскими хищниками.

Специалисты пояснили, что наибольшую угрозу представляют такие виды, как тигровая и тупорылая акула, которые известны своей агрессией по отношению к людям.

При этом в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ) заявили ТАСС, что пляжи Хургады открыты второй день подряд. Представители организации также подтвердили, что меры безопасности из-за риска появления акул вводились на прошлой неделе и действовали три дня.

При этом купание с понтона в открытом море остается ограниченным на протяжении последних четырех дней, указали в союзе. Тем не менее прибрежные зоны туристы могут посещать свободно.

По данным РСТ, к настоящему моменту нападений акул на людей не зафиксировано. Путешественников призвали следить за сообщениями морской спасательной службы и соблюдать все рекомендации.

Ранее акула напала на человека в Средиземном море в районе израильского города Хадера. Полиция организовала поиски пропавшего. При этом СМИ Израиля неоднократно сообщали, что стаи акул замечали на некоторых пляжах страны.

Судя по видео с предполагаемым нападением хищника, инцидент произошел около одного из пляжей в центральной части еврейского государства. На кадрах видно, как акула схватила человека, после чего вода окрасилась в красный цвет.

