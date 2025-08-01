SakhShip: белые акулы начали отбирать улов у рыбаков на Сахалине

Фото: телеграм-канал Baza

Белые акулы на Сахалине начали отбирать улов у рыбаков. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на SakhShip.

По словам очевидцев, 31 июля акула откусила почти всю тушу пойманного крупного тунца в Татарском проливе. Рыбаки сняли видео, на кадрах которого видно, как крупное животное с характерным плавником преследует моторную лодку. Акула подплывала к лодке по очереди с обеих сторон, пытаясь доесть добычу.

Как пояснил замдиректора Тихоокеанского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ТИНРО) Александр Буслов в беседе с Baza, белые акулы и рыба фугу приплыли к Сахалину из-за прогревшейся до 25 градусов воды. Такое явление происходит раз в 40 лет.

Между тем в прибрежных водах Европы косатки атакуют суда. За последние пять лет они потопили шесть кораблей. Новое нападение было зафиксировано 21 июля у берегов Страны Басков.

По мнению ученых, причиной агрессивного поведения могла стать травма, полученная самкой по кличке Белая Глэдис. Предполагается, что именно она научила своих сородичей атаковать корабли после того, как сама пострадала от лодки или браконьерских сетей.