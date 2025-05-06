Профессор Кузищин объяснил появление акулы в турецкой Анталье

Фото: телеграм-канал "Весь мир в твоем кармане"

Большая часть проживающих в водах Восточного Средиземноморья акул не представляет никакой опасности для отдыхающих, сообщает телеканал "360" со ссылкой на профессора кафедры ихтиологии биологического факультета МГУ Кирилла Кузищина.

"Колючие и кошачьи акулы совершенно безвредны для человека. Небольшие морские обитатели поедают мелкую рыбу, а также некрупных беспозвоночных. Они держатся в придонном слое воды", – отметил специалист, прокомментировав появление акулы возле турецкой Антальи.

Но есть потенциально опасные хищники, которые стали появляться у турецких берегов в последние годы из-за изменения климата. Это тропические акулы-рейдеры: тупорылая, длинноперая и лимонная акулы. Они заходят в воды Турции из других регионов, иногда проникая через Суэцкий канал, объяснил специалист.

"И как раз зачастую держатся в прибрежной полосе", – добавил Кузищин.

Но не всегда перед атакой акула показывает свой спинной плавник. Она может напасть и скрытно. Обычно нападения происходят днем, но это может быть связано скорее с тем, что именно в это время суток туристы чаще купаются в море. В это же время морские хищники прекрасно ориентируются ночью.

"Никакие приемы не могут вас уберечь. Если человек спортивный, собранный и хладнокровный, то он может попробовать держать акулу в поле зрения и уклониться от траектории ее движения. Но обычного туриста, как правило, охватывает паника. Поэтому единственный способ избежать неприятностей при любом появлении акулы – немедленно выйти из воды", – призвал профессор.

При этом способ уклониться работает лишь в том случае, если акула сытая и изначально не очень интересовалась человеком. Иногда хищник может поиграть с добычей, если турист увернется. Это даст ему какое-то время для спасения из воды.

"Существуют даже кольчуги из современных материалов. Да, акула не прокусит ее зубами, однако степень сжатия челюстей у нее такая, что переломов не избежать. Защититься гарпуном или ножом сможет только опытный турист", – заключил специалист, призвав обычных туристов внимательнее слушать сообщения спасательной службы.

Видео с двухметровой акулой, замеченной у пляжа Коньяалты в Анталье, появилось ранее в соцсетях. Хищник подошел близко к берегу, от чего местные жители и туристы запаниковали. Пострадавших не было, все успели выйти на берег, а спустя несколько минут акула скрылась в воде.

Ранее акула напала на человека в Средиземном море. Инцидент произошел в районе израильского города Хадера. Для поисков пловца задействовали вертолет. Его останки удалось найти лишь спустя день.

Некоторые СМИ писали, что пляж изначально не был предназначен для купания, а пострадавший сам проигнорировал все предупреждения. Кроме того, незадолго до трагедии отдыхающие кидали акулам еду, приближались к ним и дразнили.

