10 апреля, 16:13

В Московском зоопарке впервые взяли кровь у снежного барса без анестезии

Фото: MAX/"Московский зоопарк"

Сотрудник Московского зоопарка впервые за 162-летнюю историю зоосада взял кровь у снежного барса без анестезии, сообщили в пресс-службе учреждения.

Кровь удалось взять у возрастной самки ирбиса Дайны. Данная медицинская манипуляция считается одной из самых важных в программе ветеринарных тренингов, однако она требует не только доверительных отношений животного с сотрудниками, но и максимальной концентрации от специалистов.

"Возрастная самка ирбиса Дайна спустя два месяца регулярных заданий позволила добровольно, без анестезии, взять кровь из хвоста", – подчеркнули в учреждении.

В том же вольере живет самец Унцик, он тоже участвует в ветеринарных тренингах. Они имеют особое значение, поскольку самке сейчас 15 лет, а самцу – 16, а приручить взрослых животных гораздо сложнее, чем молодых.

Готовить к забору крови и инъекциям ирбисов стали в начале 2026 года. Дайна продвигается в обучении быстрее – к инъекциям ее приручили в начале марта.

"Укол ставят в плечо или бедро. Во время тренинга у иголки поначалу срезали острую часть и тренировались на "облегченной" игле. Затем задачу усложнили, и специалистам удалось добровольно сделать укол обычным шприцом с физраствором", – объяснила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Она добавила, что сейчас необходимости в инъекциях у барсов нет, но она может появиться в будущем, особенно учитывая возраст Дайны и Унцика. В случае необходимости специалисты смогут добровольно поставить ирбисам прививку или сделать укол.

Ранее в Московском зоопарке впервые появилась пятнистая генета. Самец обитает в павильоне "Животные Африки". В вольере для него сделали разные ярусы и создали особый световой режим, так как это ночное животное.

Манулу Тимофею из Московского зоопарка будут искать невесту в странах Европы

